Polémica entre concejales de Cali por nuevas medidas de Registraduría para elecciones regionales

Ediles señalan que no hay una información clara respecto a estrategias que buscan solución a casos de puntos de votación que superan capacidad de registro.

Los puestos que ya coparon su capacidad se encuentran ubicados en más de 10 comunas de Cali. Pese a nuevas medidas dispuestas por Registraduría para resolver esta situación, el concejal Richard Rivera advierte que, al parecer, no existe un plan de acción por parte de dicho organismo.

"Ya encontramos 16 puestos electorales en toda la ciudad, de los 187, bloqueados, es decir que ya no se puede hacer inscripción de cédulas y no tenemos ninguna información de carácter oficial", explica Rivera.

Ciudadanos que viven cerca a estos puntos rechazan los cambios. "Lo ideal, y uno le pide al Estado ese derecho, es que uno pueda votar lo más cercano a su residencia, pero, si lo ponen a voltear a uno, ¿cómo puede una persona participar de esta fiesta democrática?", expresa el señor Luis Ceballos.

Otras personas manifiestan que sería importante que se amplíen los plazos de inscripción, pues, de lo contrario, habría menor número de votantes y esto perjudicaría la jornada de elecciones.

Por su parte, la Registraduría indica que cada mesa tiene una capacidad logística para inscribir 400 ciudadanos y que, en este momento, esos puntos se encuentran copados, por lo que se habilitaron otros puestos cercanos para realizar la inscripción.



#FelizLunes A partir de hoy y hasta el próximo 14 de julio, más de 10.000 puestos de votación estarán habilitados para inscripción de cédulas #Elecciones2019 Comparte información oficial para que más colombianos inscriban su documento cerca a su lugar de residencia pic.twitter.com/qYQLElIfQ5 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) July 8, 2019

#ElDato El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, explica cuántos puestos serán habilitados para la inscripción de cédulas e invita a los ciudadanos a inscribirse para votar en #Elecciones2019. Ayúdanos a compartir la información oficial #VerdadElecciones2019 pic.twitter.com/4uIk7hLfrM — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) July 5, 2019

