Polémica por audio que obligaría a deportistas de Indervalle a ir a evento de paz

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

A raíz de un audio enviado por el subgerente de Competición del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Indervalle, la entidad quedó inmiscuida en una polémica, pues al parecer se escucha cómo este estaría obligando a contratistas a asistir a un evento por la paz, llamado El Valle le dice Sí a la Paz, organizado por la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali.

“Señores metodólogos, les informo a todos que es de obligatoria, responsabilidad y asistencia el tema de la reunión de hoy a las 2:00 p. m. para apoyar la iniciativa de la Gobernadora, de la doctora Clara y el doctor Carlos Felipe. Para los entrenadores es obligatorio y lo voy a revisar frente al contrato que tiene cada uno que es acompañar los eventos que programe la institución. Se va a tomar asistencia en cada uno de los temas y lo va a verificar el jefe de metodólogos Diego Escudero", dice en el audio Raúl Fernando Montoya, subgerente de Competición de Indervalle.

En el mismo, agrega: "Para los presidentes de Liga, les pedimos nos acompañen en este evento con cada uno de sus deportistas ya que durante todo el año nosotros hemos hecho un apoyo importante y creo que las cosas deben ser recíprocas. A los deportistas apoyados es obligatorio porque si bien nosotros les estamos dando, apoyando y reconociendo su trabajo, yo creo también nos deben apoyar”.

La denuncia es que estarían mezclando a los deportistas en apoyo a la campaña del plebiscito por la paz, puesto que a la actividad que se llevó a cabo a las 3:00 p. m. del pasado viernes 29 de julio en la Plazoleta de San Francisco, frente a la Gobernación del Valle, asistieron cerca de cuatro mil personas que en su mayoría habrían llegado en buses llevados por diferentes partidos políticos. Estuvieron deportistas y dirigentes deportivos del departamento.

“Ahí está la equivocación, estoy invitando a un evento institucional, el entorno no es el plebiscito, sino un trabajo que venimos haciendo para presentar las Escuelas Deportivas y Culturales para la Paz, en la que llevamos 10.000 niños beneficiados en el sector de formación y cuatro mil deportistas en el sector de alto rendimiento”, manifestó Montoya a Blu Radio.

Con la asistencia de Juan Manuel Santos, presidente de la República, a la reunión, esta terminó convirtiéndose en una invitación y un acto de campaña por el plebiscito.

Según asistentes, el evento inició con palabras del Alcalde de Cali, luego habló la Gobernadora del Valle y finalmente dio su discurso el Presidente. Hubo actos culturales, presentación de niños cantándole a la paz y obviamente se presentó el programa de Escuelas Deportivas y Culturales por la Paz pero también se presentó el programa Medítele a la Paz de la Alcaldía. Fue una jornada pedagógica por la paz y se habló de las bondades de los acuerdos en La Habana y la importancia de votar favorablemente por el plebiscito.

En la Plazoleta San Francisco el Valle le dice #SiALaPaz con presentación de #EscuelasDePaz a @JuanManSantos pic.twitter.com/ZsFzQ267OW — Indervalle (@Indervalle) July 29, 2016

Montoya aseguró que la instrucción para convocar de forma obligatoria a los deportistas no provino del gerente o jefe inmediato, sino algo que él debe hacer. Dijo que el contrato de los trabajadores de la entidad que no hayan asistido al evento no será cancelado y no habrá ninguna sanción.

“La instrucción es obligatoria desde principio de año para todas las actividades que convoca la institución y esta no es la primera actividad. No me lo tiene que decir ni el gerente, que es mi jefe inmediato, para que convoque, pues eso ya lo sabemos”, continuó el Subgerente de Competición.

Deportistas, profesionales del deporte y la recreación, niños y jóvenes. Todos le dicen #SiALaPaz #EscuelasDePaz pic.twitter.com/OWYI9k4iiY — Indervalle (@Indervalle) July 29, 2016

Frente a esto, el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, sostuvo que el objetivo era mostrar al Presidente que con la iniciativa de Escuelas Deportivas y Culturales para la Paz se puede ayudar y trabajar por el conflicto que ha vivido nuestro país.

“No fue un acto político, sino institucional, donde les correspondía a la Secretaría de Cultura e Indervalle mostrar los programas y hacer la convocatoria. Es necesario que las personas que están acá tengan sentido de pertenencia y sepan hacia dónde va la institución, nunca hubo otra intención. Qué la forma en como da las directrices el subgerente no es la adecuada y lo hace de manera individual, sin consulta, sin directriz de la gerencia, es otro tema, porque no debió utilizarse ese lenguaje”, afirmó el Gerente de Indervalle.

El excandidato a la Gobernación del Valle, Christian Garcés, dijo que, “el fallo de la Corte Constitucional dice claramente que no se pueden utilizar recursos públicos, los funcionarios pueden hacer campaña para el sí a la paz pero las entidades con su infraestructura y programas no pueden ser usados para hacer propaganda por el sí a la paz, buscando que en Colombia hayan garantías”.

Garcés afirmó que en el evento se vieron camisetas estampadas que decían sí a la paz, presentadora invitando al auditorio a gritar sí a la paz, niños usados como propaganda política y subidos en tarima, además de un pendón puesto en la fachada de la Gobernación.

Denuncia: Obligan a deportistas y contratistas a asistir a evento de @DilianFrancisca y @JuanManSantos por "la paz" https://t.co/BjBBxRsgxO — Christian Garcés (@ChriGarces) July 29, 2016

Por su parte, el asesor de la Alcaldía de Cali para el posconflicto, Óscar Gamboa, expresó que lo importante es no irrespetar la democracia.

“Comparto las preocupaciones y creo que en una democracia hay que darle garantías a todos los sectores estén o no de acuerdo con el tema, inclusive a funcionarios que estén por el no, porque si no es así, estamos agrediendo e irrespetando la democracia. Creo que el funcionario cometió una ligereza”, puntualizó Gamboa.