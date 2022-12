Polémica por demolición de casetas de vigilancia en barrio del sur de Cali

Habitantes del sector de El Madroñal, en El Caney, se tomaron las casetas de vigilancia para impedir que funcionarios de la Alcaldía de Cali tumbaran la estructura al argumentar que está invadiendo el espacio público.

“Nos oponemos porque ahí es donde los vigilantes pueden resguardarse de los delincuentes y además hacer sus necesidades. No podemos quedar a expensas de los forajidos y maleantes. Nosotros no vemos nunca un policía por aquí, si van a poner un CAI, entonces que demuelan las casetas”, dijo una habitante de la zona.

Otro residente del sector aseguró que las diez casetas, de 2.5 metros cuadrados, no fueron construidas por voluntad propia, sino que se trató de un proyecto que la constructora de las viviendas de la zona ya tenía contemplado.

“La constructora nos obsequió los ladrillos, las tejas y nos dio las indicaciones para construir las casetas en determinados puntos, ya que este sector es muy propenso a la inseguridad y la violencia”, dijo.

Sin embargo, la secretaria de Gobierno de Cali, Laura Lugo, indicó que ya se han invertido dos años en este proceso y advirtió que la demolición no se suspenderá debido a que las casetas no cumplen con los requisitos de Planeación Municipal. “Esto no quiere decir que no se puedan colocar, sino que cumplan las exigencias”, dijo.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que solo Planeación Municipal puede autorizar los materiales, las medidas y el lugar para la construcción de estas estructuras.

