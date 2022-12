Polémica por operativos de la Policía de Carreteras en zona rural de Cali

La Asociación Sindical de Agentes de Tránsito denuncia que estos procedimientos son irregulares, porque no están contemplados en ningún convenio.

De acuerdo con Héctor Álvarez, secretario general de ASAGETRAN, policías de carretera realizaron operativos de tránsito en la vía al mar, así como en la vía Cali-Jamundí y en Pance.

"Hicieron comparendos, inmovilizaron vehículos particulares y ellos no pueden realizar estos procedimientos, porque primero que todo no hay convenio y segundo no puede haber convenio, porque la Ley 1310 prohíbe los convenios entre Policía y municipio", dijo Álvarez.

Por su parte, la Policía aseguró que este procedimiento se realizó por solicitud de la Superintendencia de Transporte, con el objetivo de controlar la informalidad.

La ciudadanía tiene opiniones encontradas. Algunos caleños señalaron que no están de acuerdo con la intervención de policías en estos procedimientos, ya que no es competencia de la institución. Sin embargo, otras personas se mostraron conformes y manifestaron que esto ayuda a controlar a los agentes de tránsito.

Fuentes de la Superintendencia de Puertos y Transporte aseguraron a Noticias Caracol que estos operativos se realizaron en cumplimiento de una circular expedida por la Procuraduría General de la Nación, en la que se faculta a esta autoridad a ingresar a combatir el transporte informal, incluso en aquellas ciudades en las que no tiene convenio administrativo con el municipio.