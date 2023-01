Polémica por recorte de horario de la rumba en exclusivo sector de discotecas

Esta medida ha causado todo tipo de reacciones por parte de los propietarios de establecimientos de entretenimiento nocturno, así como de clientes frecuentes.

El sector Menga, en vía Cali - Yumbo, conocido por su comercio y rumbas hasta las 5:30 de la madrugada, deberá cesar las actividades económicas que involucren el expendio o consumo de bebidas alcohólicas dos horas y media antes de lo habitual, en algunas discotecas y bares.

Así lo establece el decreto No. 200 de 2018, socializado por la Alcaldía de Yumbo, que rige a partir de este fin de semana. Este señala que establecimientos ubicados desde la quebrada Arroyohondo hasta la carrera 40, sólo podrán abrir sus puertas de 10:00 de la mañana a 3:00 de la madrugada, todos los días.

Con esta normatividad, se busca "garantizar que el esparcimiento sea sano, saludable, en paz", según James Valdés, secretario de Gobierno de este municipio del Valle del Cauca.

Rumba acabó en tragedia: asesinan a joven afuera de discoteca en reconocido y concurrido sector En el sector de Menga están ubicados 20 establecimientos nocturnos, la mayoría desde hace más 10 años. Las ventas se reducirían hasta en un 90% en los sitios donde se aplica la norma, teniendo en cuenta que la medida no se aplicará a todos.

"Todos debemos cumplir con unos protocolos, y el que tenga y cumpla con esos protocolos tiene el horario hasta las 5:30 a.m., el que no puede que lo dejen hasta las 3:00 a.m. y algunos pueden llegar hasta el cierre", manifestó Hernán Parra, de la asociación de Discotecas de Menga.

Cerca de mil personas acuden un día de fin de semana a esta zona. Aunque algunas personas consideraron normal esta determinación, otras no se mostraron muy de acuerdo con la misma.

"Como contraproducente viendo que ya viene diciembre y es la época donde más se mueve ese negocio", expresó el ciudadano José Artudiaga.

