Polémica por sugerencia de cancelar Feria de Cali ante crisis en la salud

Foto: Archivo Colprensa

Una controversia se generó en la capital del Valle del Cauca, luego que la Defensoría del Pueblo sugirió a la Alcaldía no realizar la Feria de Cali debido a la crisis hospitalaria por la que atraviesan varios centros médicos de la ciudad, pues para esa época no se tendrían garantías, ni capacidad para atender a los pacientes durante esas festividades.

Según Carlos Hernán Rodríguez, defensor del Pueblo del Valle del Cauca, los heridos y situaciones de emergencia durante la Feria se incrementan.

“El llamado que estoy haciendo es que no tenemos cómo cubrir las contingencias que eventualmente se pueden presentar en el mes de diciembre. No estoy diciendo que los problemas de la salud se deban solucionar con el dinero de la Feria”, aseguró Rodríguez.

Además, el Defensor manifestó que el sector de la salud apoya esta propuesta que ya fue presentada a la Administración Municipal.

Por su parte, la gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre, indicó que es apresurado tomar una decisión de esa magnitud.

“No podemos negar que si la ciudad enfrenta de aquí a tres meses y medio que es el inicio de la Feria de Cali la misma situación actual, estaríamos enfrentados a un gran problema. Pero aún quedan varios días para que se solucione el problema, pienso que es temeraria esa propuesta y apresurada”, afirmó Latorre.

“No puedo negar que la advertencia, entendiéndola así, hecha por el Defensor del Pueblo, resulta acertada si de aquí a tres meses y medio la crisis continúa”, añadió la funcionaria.

Corfecali espera una solución oportuna para fortalecer el sistema de salud, además que de no haber registrado contingencias en versiones anteriores de estas fiestas, si se han preparado con la Cruz Roja y la Secretaría de Salud para cada uno de los eventos de la Feria de Cali.