Polémica por tenencia de armas luego de que civiles sacaron unas para defenderse en toque de queda

La situación quedó evidenciada en varios videos que fueron puestos en circulación masivamente por la misma ciudadanía y tiene en alerta a las autoridades.

Videos que muestran a personas con armas de todo tipo, en medio del pánico ante el ingreso de delincuentes a sus conjuntos residenciales durante el toque de queda en Cali, se han viralizado en redes sociales, así como el trato jocoso que se le dio al tema a través de memes.

Pero, ¿por qué las personas habrían tomado la decisión de armarse ante la situación?

“Hay momentos en que se les escapa de las manos a las autoridades y, en ese momento, es la única oportunidad que tenemos”, dice Jaime Castillo, habitante de Cali.

"Eso no está bien, pero de todas maneras, en un momento dado, uno dice: ‘Soy yo o mi familia, o son ellos’", agrega, por su parte, Ana Ruth Mera, otra residente de la capital del Valle del Cauca.

El tema genera controversia, pues, si bien existen personas que tienen y portan armas de manera legal, también hay otras que no.

"Es el temor de los ciudadanos de no poder sentirse seguros o por parte de la Fuerza Pública y es algo que está sucediendo. ¿Cuántas de esas armas son legales? No lo sabemos", afirma Juan Pablo Rojas, concejal de Cali.



Para la Personería de Cali, no es correcto tomar justicia por mano propia.

"No es una decisión correcta, pero vuelvo y repito, hay que generar procesos de confianza con el Estado, confianza con la Fuerza Pública, control a esa Fuerza Pública", señala Héctor Hugo Montoya, personero de la capital del Valle del Cauca.

Durante la jornada de toque de queda del pasado jueves 21 de noviembre, la Policía Metropolitana de Cali incautó cuatro armas de fuego en la ciudad.

"Lo que logramos identificar nosotros fueron muchas armas de fogueo, que, aparentemente, tienen la forma de un arma de fuego, pero, definitivamente, son un arma de fogueo, armas que tienen un tipo de letalidad diferente a las de fuego", explica Dídier Estrada, comandante operativo de la Policía de Cali.

Aunque no hay una cifra exacta sobre el número de civiles que poseen armas de fuego en la capital del Valle del Cauca, sin permiso, las autoridades activaron las alarmas ante los videos ciudadanos que evidencian su tenencia y porte, algo que controla el Ejército Nacional.

Las autoridades reiteraron que quien tenga o porte armas de fuego sin permiso de la institución castrense incurrirá en un delito que está tipificado en el Código Penal.

