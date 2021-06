Policía de Cali reveló el cartel de personas que habrían participado en quema de buses y bloqueos

La Policía de Cali reveló un cartel con las personas que habrían participado en diferentes actos vandálicos durante las protestas que se han desarrollado en la ciudad.

Según las autoridades, estos individuos están involucrados en la quema de vehículos y bloqueos.

“Quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que nos ayuden a identificar a esas 13 personas que están directamente comprometidas en la quema de buses del MIO, un carro de alimentos y que estuvieron directamente relacionados en disparos a nuestros hombres del Esmad”, indicó el brigadier general Juan Carlos León.

Por su parte, Carlos Soler, secretario de Seguridad, indicó que hay estructuras al margen de la ley detrás de los actos vandálicos.

“Lo que no es normal y no se ha entendido es que vandalizar, violar derechos fundamentales, dañar bienes públicos, privados, del Estado, secuestrar, robar, asaltar, no es protesta”, afirmó.