Policía habría reaccionado a supuesta amenaza y hombre con esquizofrenia resultó gravemente herido

Esta persona recibió un impacto por arma de fuego en el abdomen durante confusos hechos registrados cerca de una estación de policía.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 16 de julio en horas de la madrugada cuando, según la familia de la víctima, el hombre de 38 años recibió un disparo por parte de un uniformado que se encontraba de turno en la estación de Policía de Miranda, norte del Cauca.

Esta persona, dice su hermana, padece de problemas de esquizofrenia, razón por la que se encuentra medicada desde que se le diagnostió esa condición hace varios años.

Pese a que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos no han sido totalmente claras, como lo señaló la hermana del afectado, la familia exige una respuesta por parte de la Policía, pues el uniformado, según sus declaraciones, le habría disparado sin ningún reparo.

“Él se levanta y sale de la casa, llega hasta inmediaciones de la estación del pueblo (Miranda, Cauca) y un policía le dispara con fusil. Actualmente se encuentra en el Hospital Universitario del Valle en estado crítico. Mi hermano es muy conocido en el pueblo. Además, nunca ha mostrado una actitud agresiva”, señala Yuvenci Lasso, hermana del afectado.

Tras lo sucedido, este hombre fue llevado al centro asistencial local de la población y, por su grave estado, debió ser remitido hasta la ciudad de Cali.

Sus familiares aseguran que nada ha sido claro por parte de la estación de Policía desde que se presentó el caso.

Según información entregada por su pariente y el abogado asesor del caso, no ha sido posible instaurar una denuncia formal ante la Fiscalía, ya que, aseguran, no han encontrado respuesta por parte de la institución al momento de indagar sobre la identidad del uniformado que disparó.

Por lo tanto, sostienen que solo se cuenta con el reporte de actos urgentes entregado por el CTI, que llegó al lugar después del incidente.

“Es preocupante el hecho, pues no hubo un llamado del policía previo al disparo. La institución no da explicaciones ni la Fiscalía ha tomado las declaraciones para que inicie la investigación. Existe un hermetismo entorno a lo sucedido. Estamos elevando derechos de petición a los dos entes, pero no se ha contado con ningún apoyo”, manifiesta Elmer Montaña, abogado asesor de la familia.

Por su parte, la Policía aseguró que los hechos ocurrieron en medio de una situación que resultó amenazante, partiendo, señalan las autoridades, que en la zona se han presentado casos en los que se ha atentado contra la integridad de los uniformados de turno.

“Esta persona se acerca a la estación con un arma blanca, el auxiliar que se encontraba en el lugar le hace la advertencia sin recibir respuesta. Luego, hace un disparo al aire y el hombre sigue rompiendo su instancia, por lo que le propina un disparo en el abdomen y, posteriormente, es traslado a un centro de salud”, explica el coronel Fabio Rojas, comandante de la Policía del Cauca.

Ante la solicitud, por parte de la familia, de conocer la identidad del uniformado que disparó con el fin de iniciar un proceso formal en la Fiscalía, el coronel señaló que están a la espera del respectivo derecho de petición para comenzar la investigación y esclarecer los hechos.

Cabe señalar que familiares y amigos de la víctima, quien se encuentra en delicado estado de salud, realizarán una marcha por las calles del municipio caucano el próximo viernes 3 de agosto a partir de las 3:00 p. m. para pedir a las autoridades que se conozcan las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Foto: archivo Colprensa - Cortesía