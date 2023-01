Policía que iba a ser multado emprendió la fuga: es señalado de atropellar a 2 agentes de tránsito

El uniformado, al parecer, fue sorprendido haciendo uso de un carril prohibido. El hecho quedó en video.

El caso se registró en el sector de Comfandi El Prado, oriente de Cali, Valle del Cauca. Videos en mano, guardas denunciaron públicamente las faltas que cometió el policía.

En las imágenes se puede evidenciar que los agentes, que se movilizaban en una patrulla motorizada, detuvieron un vehículo Nissan Tiida de color negro que, al parecer, conducía por un carril exclusivo del sistema de transporte masivo MIO.

Mientras uno de los guardas reportaba el caso por radioteléfono, el vehículo, que permanecía detenido, emprendió la huida con velocidad.

En un segundo video ya se ve al policía, que sería un intendente jefe -según lo que se lee en la solapa de su uniforme-, saliendo del vehículo, mientras el guarda narra lo sucedido.

“Me golpea con el vehículo, aquí está la evidencia de la motocicleta, me tira el carro para tumbarme. Aquí se le sale el direccional cuando me golpea”, explica el agente de tránsito.

Mientras tanto, el uniformado de la Policía alega que los agentes tienen que pagarle el parabrisas, que se ve levemente fisurado, al parecer por un impacto.

“Mire cómo me daña el carro, venga para que sea testigo”, dice el intendente.

Mientras la Secretaría de Movilidad de Cali confirmó el hecho, la Policía de la capital del Valle del Cauca aseguró que al uniformado le inmovilizaron el vehículo, le impusieron un comparendo y se tendrá que someter a un procedimiento disciplinario.

De acuerdo con autoridades de tránsito, el hecho se registró hacia las 7:30 de la mañana de este miércoles 29 de enero de 2020.

