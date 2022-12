Policías agredieron brutalmente a un militar dentro de estación del MIO en Cali

Al parecer, una requisa originó la gresca en la estación Belalcázar del sistema de transporte masivo de Cali, MIO. La situación, que quedó grabada en video, muestra cómo policías, entre ellos varios bachilleres, rodean al soldado, que estaba vestido de civil.

Los policías, quienes utilizaron bolillos para golpear al militar, hicieron que este se tropezara pero, a pesar de eso, lo continuaron golpeando. Hasta se alcanza a oír lo que sería un pistola taser, elemento usado para propinar descargas eléctricas, que era llevado por uno de los uniformados.

Una mujer de camisa rosada grabó la golpiza y, en continúas oportunidades, reclamaba a los policías diciendo que el militar no estaba haciendo nada.

En otro video se ve cómo más policías llegan a la estación y rodean de nuevo al joven. En un momento, uno de los patrulleros pareciera que no quiere que la mujer de rosado siga grabando y se la lleva.

Posteriormente, se ve cuando dos policías se voltean el chaleco para no ser identificados pero, unos segundos después, otros uniformados se les acercan, les dicen algo y vuelven a ponerse bien los chalecos.

Entretanto, el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía de Cali, rechazó el hecho y aseguró que se abrirá una investigación al respecto.

"Este es un caso que vemos claramente en el video, donde hay un abuso de autoridad. Estos son procedimientos que son contrarios a las políticas y doctrina institucional, los cuales serán sancionados drásticamente", sostuvo Ramírez.

El soldado brutalmente golpeado es del Batallón Pichincha, ubicado en la capital del Valle del Cauca, y se disponía a regresar a su unidad militar, luego de una licencia concedida por la muerte de su abuela. En el cantón militar, los médicos lo evaluaron y podría ser incapacitado por varios días.