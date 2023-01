Policías dejaron su moto parqueada para ir tras un sospechoso y al regresar la encontraron en llamas

El incendio, que habría sido ocasionado por miembros de la comunidad, también afectó a una vivienda, cuyo propietario además sufrió quemaduras.

Completamente incinerada acabó una motocicleta de la Policía que miembros de la institución habían dejado estacionada para aparentemente perseguir a un sospechoso en el barrio Potrero Grande, oriente de Cali.

Según testigos, los uniformados la dejaron parqueada afuera de una casa mientras la realizaban la persecución y, cuando regresaron, estaba en llamas. Narvis Colorado, dueño de la vivienda, sobrevivió al incidente.

“La casa se incendió toda y pues casi que me quemo porque yo estaba durmiendo en ese momento y me tocó que tirarme por la parte de atrás y menos mal que los hijos no estaban en el momento en la casa porque estaban con la mujer donde la abuela”, dijo el señor Colorado.

Además de las pérdidas materiales por el incendio, el dueño de la casa resultó con quemaduras de primer y segundo grado en algunas de sus extremidades.

“Me afectó bastante porque salí bastante asustado y me queme parte del cuerpo”, aseguró el afectado.

La moto, que tendría un costo aproximado de 17 millones de pesos, fue incendiada aparentemente por miembros de la comunidad. Sin embargo, otros integrantes de la misma ayudaron a extinguir el fuego.

Noticias Caracol intentó obtener un pronunciamiento oficial por parte de la Policía de Cali, pero ningún miembro de la institución entregó declaraciones.