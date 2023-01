Policías fueron a atender una riña y uno de ellos fue mordido por un perro en sus genitales

Otro de sus compañeros también resultó herido y accionó su arma para contener el ataque del canino, que recibió un impacto. Al uniformado le tuvieron que poner una sonda.

Dos policías resultaron heridos tras ser atacados por un perro pitbull en hechos registrados en el barrio Antonio Nariño, oriente de Cali. Los uniformados habían llegado al lugar para atender una riña.

Según informó la Policía a través de un comunicado, el ataque se presentó en momentos en que los patrulleros detuvieron a un hombre que había emprendido la huida, al parecer, con un arma de fuego, durante un procedimiento de registro a personas.

“Son atacados por un perro de raza potencialmente peligrosa que, presuntamente, acompañaba a uno de los implicados en la riña. Uno de los uniformados, al verse atacado por el canino, acciona su arma de fuego para evitar que continúe lesionando a su compañero”, indicó la institución.

Los policías heridos fueron identificados como Mauricio Andrés Gallego Sánchez y Carlos Andrés Parra Pinzón. Este último, de acuerdo con las autoridades, “presenta herida en la región genital por mordedura de canino y el otro, una herida en la extremidad inferior izquierda”.

“Uno de los perros me agarró la parte íntima. Desesperadamente, traté de quitarme el animal y, con el arma de dotación, yo le daba”, dijo el patrullero Parra, quien terminó con una sonda en sus genitales y deberá someterse a un tratamiento.

Ante la reacción de uno de los policías, el perro también resultó herido y fue llevado a un centro veterinario para que recibiera la atención correspondiente.

Mientras la mascota ya se encuentra recuperándose en su hogar, su propietaria, Jenny Gómez, aseguró que esta respondió a una agresión de uno de los uniformados.

“El primer policía me agredió la perra y la perra lo hizo por defenderse. Por acá, todos los vecinos lo pueden corroborar. Ellos saben que mi perra no es agresiva”, sostuvo la mujer.

De acuerdo con las autoridades, por estos hechos, registrados el pasado viernes 20 de abril, se aplicará el Código de Policía y podría iniciarse un proceso por lesiones personales.



