Ponen la lupa sobre lote de atún que, según denuncia, contenía papel molido con sabor a pescado

Así lo confirmó el Instituto de Vigilancia de Medicamentos tras la queja interpuesta por una ciudadana.

Acciones de inspección, vigilancia y control son las que adelanta el Invima a un lote de atún en aceite de oliva. Según lo denunció una mujer en Cali, que compró diez latas del producto, tres de ellas contenían papel rayado con sabor a pescado.

“Se realizará la toma de muestras correspondientes al producto de la denuncia, relacionado al lote L19-059-OBL con fecha de vencimiento 31-12-2023 y registro sanitario RSIA05I14999, que serán analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia del Invima y en el momento que se tengan los resultados el Instituto informará al país”, fue un parte del comunicado que emitió a la opinión pública el ente de control.

En contexto:

¿Papel molido en vez de atún? Mujer compró en supermercado de bajo costo y se llevó una sorpresa El caso, que había sido puesto en conocimiento por parte de Solanyi Mosquera, una ciudadana que asegura haber comprado varias latas del producto en una reconocida tienda de bajo costo ubicada en el sur de Cali, fue denunciado en días pasados.

“Es real, me pasó, es muy incómodo uno ir a una tienda a comprar diez productos y que estés consumiendo una comida que no es real, y poniendo en riesgo tu salud y por ende la vida. El tema no es de dinero, el tema son los derechos que uno tiene como consumidor a comprar comida real y de buena calidad”, señaló Solanyi.

La ciudadana, además, asegura que realizó la entrega del producto a la Secretaría de Salud de Cali mientras está a la espera de los resultados que arroje el Invima sobre la investigación en curso.

“La idea es que los productos los retiren de los almacenes y que ofrezcan una disculpa a los consumidores”, puntualizó.