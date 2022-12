Ponen primera piedra para construcción de empresa de marihuana medicinal en Cauca

Empresarios israelíes y colombianos pusieron este domingo en Corinto, norte del Cauca, la primera piedra para la construcción de la que esperan sea la planta más grande para el procesamiento de cannabis en el mundo. Se trata de One Colombia, una de las tres empresas autorizadas para desarrollar la industria de marihuana medicinal en el país.

"Tenemos pensado hacer una planta para producir todo tipo de medicamentos, suplementos y alimentos también", explica Carlos Alberto Silva, presidente de One Colombia.

Indígenas y campesinos de la localidad aseguran que este proyecto no solo ayudará a mejorar la salud de las personas, sino que se convertirá en una oportunidad de trabajo en la zona.

"La idea es organizar a las comunidades para que podamos comercializar este producto de manera medicinal y de forma lícita", expresa Albeiro Ciclos, miembro de la Cooperativa Caucannabis.

Actualmente hay tres hectáreas sembradas con marihuana, las cuales serán en utilizadas en la primera extracción que se realizará en menos de seis meses.

"Se va a producir más o menos 85 diferentes productos del cannabis, los cuales van a ayudar a colaborar y contribuir a disminuir dolores", indica Natchoshol Cohen, socio ONE Colombia.

Eduardo García Sánchez, alcalde de Corinto, resalta la importancia de este proyecto, del cual él y autoridades de Miranda, Toribío, Jambaló y Caloto, son aliados.

"Esta es una oportunidad para que más de 1.500 cultivadores ilegales que tenemos en la región, puedan tener la posibilidad de legalizarse", manifiesta García.

En el norte del Cauca se cultivan cerca de 300 hectáreas de marihuana, el 50 % de la producción ilegal de toda Colombia.