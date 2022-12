Por atrasos en los pagos, conductores del MIO frenaron seis rutas en Cali

Más de 40 conductores pertenecientes al sindicato de la empresa Unimetro, uno de los cuatro operadores del Masivo Integrado de Occidente, MIO de Cali, se declararon en asamblea permanente y, por lo tanto, no salieron a cubrir varias rutas en la ciudad, desde horas de la mañana de este jueves.

Los transportadores argumentan que no les han efectuado los pagos correctamente y dicen que les deben dos quincenas, además de la prima.

“Esto es por la reiterada problemática que lleva cuatro o cinco años, no nos pagan el salario a tiempo, ni la seguridad social, no tenemos vacaciones, dotación”, indicó uno de los protestantes.

Debido a la protesta, seis rutas fueron suspendidas en la mañana de este jueves, es decir 131 buses no salieron a prestar servicio, el equivalente al 20 % de los vehículos que actualmente operan en la ciudad.

“Los trabajadores del MIO somos seres humanos. No más explotación laboral”, manifiestan los conductores en paro.

#ATENCIÓN Se suspenden temporalmente las rutas A42B, A41B, A87, A52, A45B, E37. — METROCALI (@METROCALI) July 16, 2015

En ese sentido, Metrocali rechazó la forma cómo un reducido grupo de los 450 conductores que tiene Unimetro desarrolló la protesta.

El presidente de la entidad, Luis Fernando Sandoval, indicó que los miembros del sindicato en asamblea permanente bloquearon el patio donde se encuentra la totalidad de la flota de este operador, razón por la cual no pudo prestar su servicio y obligó a la activación de un plan de contingencia, donde los demás concesionarios tuvieron que apoyar la operación con buses de reserva.

El funcionario anotó que los manifestantes pincharon las llantas de varios vehículos y aseguró que se iniciarán las acciones del caso para determinar responsabilidades que, incluso, podrían arrojar sanciones económicas y la culminación de contratos.

Por esta situación, en diferentes puntos de Cali se presentaron dificultades de movilidad.

Caos ya se vive en Universidades por el paro en Unimetro — MIO Usuarios (@MIOusuarios) July 16, 2015