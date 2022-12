Por cambios en acceso al aeropuerto de Palmira, usuarios deberán madrugar

Desde este lunes 3 de agosto, el ingreso al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira y que presta sus servicios a Cali, tendrá algunos cambios como consecuencia de las obras de modernización en el terminal aéreo.

El gerente de Aerocali, Ricardo Lenis, informó que durante seis meses se suspenderá el acceso al segundo nivel por el viaducto que normalmente sirve para ese propósito, debido a la construcción de la nueva estructura para ingresar al nuevo muelle internacional.

En ese sentido, explicó que los conductores deberán tomar la vía de ingreso a los parqueaderos para subir por el viaducto a través del cual los vehículos abandonan atualmente el terminal aéreo. Allí se habilitará un carril de entrada y otro de salida.

“Las personas subirán en sentido contrario al viaducto (de salida) y arriba darán la vuelta al hacer una ‘U’. Por eso, le pedimos a la gente que dejen los pasajeros e inmediatamente sigan adelante porque solo habrá un carril para entrar y otro para salir”, explicó Lenis.

El Gerente de Aerocali enfatizó que todo estará debidamente señalizado, pero, al mismo tiempo, pidió a los usuarios del aeropuerto no estacionar sus vehículos en sitios no permitidos, así como llegar con tiempo previo a los vuelos, sobre todo en horas pico.

“Entre las 4:30 y 6:00 de la mañana estamos recibiendo aproximadamente entre 900 y 1200 pasajeros. Lo que les pedimos es que lleguen con antelación suficiente y que desaborden rápidamente sus vehículos para no causar traumatismos con los que vienen atrás”, puntualizó.

La remodelación del Alfonso Bonilla Aragón tendrá un costo de 190 mil millones de pesos, 62 de los cuales serán aportados por Aerocali y el resto por el Gobierno Nacional.