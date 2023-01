Por como pasó, autoridades creen que masacre en Jamundí “es un mensaje que están enviando a alguien”

Las víctimas serían tres hermanos y un primo, cuyos cadáveres fueron hallados a un costado de una vía y boca abajo. Sigue la conmoción.

En plena vía principal que comunica la cabecera municipal de Jamundí con el corregimiento San Antonio en el Valle del Cauca fueron hallados los cuatro cuerpos sin vida, los cuales aún no han sido identificados, según las autoridades.

"Reportan que de una camioneta pasaron el corregimiento y dejaron ubicados los cuatro cuerpos de estas personas. En este momento están en la Fiscalía tratando de identificar los cuerpos, porque no tenía documentos", dijo Édgar Yandy, alcalde de Jamundí.

Pese a que aún no se han identificado las víctimas, que tenían impactos de arma de fuego, algunas personas que se han acercado a Medicina Legal y aseguraron ser familiares dicen que se trata de tres hermanos y un primo, oriundos de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

Entretanto, las autoridades investigan si el narcotráfico o grupos al margen de la ley como el EPL y los Pelusos, que operan en esa zona, sean los responsables.

“Por la forma en que ocurrieron los hechos se considera que es un mensaje que están enviando a alguien, ¿a quién? No sabemos, pero sí es una forma muy extraña", aseguró el mandatario de los jamundeños.

El hecho ha causado conmoción entre los habitantes de este municipio del sur del Valle del Cauca, quienes dicen que las víctimas no pertenecían a esa zona.

“El gobierno tiene que apretar allá arriba en la parte alta de Jamundí porque allá no hay ley", sostiene Reinaldo Reyes, habitante del municipio.

Otros ciudadanos como Julián Gutiérrez afirman que la situación es preocupante “porque no se ve, en el momento, una solución a corto plazo”.

"El Estado no ha podido controlar ese asunto de las drogas, de la producción, los insumos, todas estas cosas", anota, por su parte, Fernando Fernández, otro residente de la localidad.

Se espera que en las próximas horas Medicina Legal revele la identidad de los cuatro cadáveres.