Por crisis financiera, 164 buses del MIO podrían salir de operación en Cali

La crisis financiera entre los cuatro operadores del Sistema de Transporte Masivo de Cali, MIO, tocó fondo. Gerentes y voceros manifestaron que no tienen con que costear el combustible, los repuestos y el mantenimiento de los vehículos, aparentemente porque la Alcaldía de la ciudad no ha cumplido con el control al tema de la informalidad.

Los cuatro operadores aseguraron que a pesar de la renegociación de los contratos seis meses atrás, el transporte ilegal continúa compitiendo con el sistema de transporte del MIO, la que esperaban combatir con los operativos de la Secretaría de Tránsito.

Ante el transporte paralelo, el sistema moviliza 450 mil usuarios diarios, mientras esperaban ascender a 650 mil. Sebastián Nieto, gerente de Unimetro, advirtió que, ante la ausencia de acciones por parte de la Alcaldía, en dos semanas no podrían circular 164 de sus buses.

“Esto ha sido frustrante para todos los operadores, hemos puesto todo lo que estaba a nuestro alcance, el esfuerzo empresarial, hemos capitalizado para cubrir el déficit operacional. Sin embargo no encontramos el mismo compromiso por parte de la administración municipal, ninguna de estas empresas es capaz de operar más de dos semanas en estas condiciones”, indicó Nieto.

Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro rechaza que de dos mil ‘piratas’, operativos de tránsito se limiten a sancionar 40 colectivos ilegales. “Estamos a pocos días de ya no poder aguantar más los gastos de la operación. Si los pasajeros no suben, nos veremos abocados a no tener dinero para el combustible y el perdedor con esto será la ciudadanía”, dijo Bellini.

Finalmente, aseguraron que, si los operativos contra el transporte ilegal no inician de inmediato, la ciudad se quedará sin sistema masivo.

En respuesta a esto, Metrocali advirtió a los operadores que los que no saquen toda la flota, con la que están comprometidas se deberán atener a sanciones millonarias.

Sandra Ángel, vicepresidenta de Metrocali, indicó que, “tenemos un contrato de por medio en el que el concesionario tiene la obligación de prestar el servicio de trasporte para la ciudad. La Administración Municipal ha venido cumpliendo a cabalidad con todos los compromisos que se adquirieron en el otrosí firmado en diciembre”.