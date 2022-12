Por crisis financiera, 500 niños con cáncer se quedan sin tratamiento en el HUV

El médico Carlos Portilla afirmó que la unidad que maneja atiende 500 niños con cáncer y otras enfermedades de la sangre durante el trascurso del año. Sostuvo que, ante la crisis financiera del HUV, estos menores de los 0 a 18 años están dejando de recibir tratamiento.

“Todos los diagnósticos nuevos de cáncer en niños han tenido que ser ubicados en otros sitios de la red, y solo los que no tienen seguro y donde no hay la posibilidad de encontrar un pago se han mantenido en el hospital”, dijo el médico, al anotar que actualmente solo se están atendiendo a siete menores en Oncología Pediátrica.

No obstante, el galeno afirmó que, con la infraestructura actual del sistema de salud, estos 500 niños no podrán ser absorbidos en su totalidad por otras entidades y, “seguramente, van a quedar en el aire sin atención especializada durante un buen tiempo”.

Por lo tanto, consideró el médico, “el riesgo es que van a recaer en la enfermedad si no reciben tratamiento y las posibilidades de curación se reducen muchísimo”.

La crisis financiera del HUV, a la cual las EPS le deben más de 100 mil millones de pesos y cuyos trabajadores no reciben salario desde hace tres meses, obligó al director encargado de la institución, Jairo Corchuelo, a declarar la emergencia hospitalaria el pasado jueves.

Además, desde julio pasado, Cali y el departamento se encuentran en alerta amarilla, lo que permite a las clínicas y hospitales de todos los niveles articular esfuerzos para garantizar la atención de los pacientes.