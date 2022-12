Por crisis financiera, empleados de la ILV se declaran en asamblea permanente

Desde el 27 de julio, empleados de la Industria de Licores del Valle, ILV, se encuentran en asamblea permanente por la crisis financiera que afronta la empresa. Este miércoles y jueves bloquearon la vía a Rozo a la altura del km 2 donde están las instalaciones de la compañía.

Dos organizaciones sindicales, Sinaltralic Subdirectiva Valle y Sintrabecólicas Seccional Palmira, señalaron por medio de una carta a Ubéimar Delgado, gobernador del departamento y presidente de la Junta Directiva del ILV, y a Luis Fernando Martínez Arce, gerente general del ILV como únicos responsables de la crisis financiera que atraviesa la empresa.

Los sindicalistas exigen resultados y acciones inmediatas frente al tema de contratación, préstamos, congelación de nómina y reclasificación, entre otros.

Aseguran sobre el manejo irregular que se viene dando a un contrato de distribución de licores suscrito entre la ILV y la firma Consorcio Suprema, que tiene una deuda pendiente por valor de 53 mil millones de pesos correspondientes a los despachos del 2014.

“En este momento tenemos un incumplimiento de nuestro principal distribuidor Consorcio Suprema a la fecha nos está adeudando 53 mil millones de pesos del 2014 y sólo nos ha facturado 32 mil unidades de botellas”, señaló Luz Stella Gutiérrez, presidenta de Sintrabecólicas Seccional Palmira.

“La empresa está en un momento crítico en la parte financiera, lo que estamos solicitando los trabajadores es que el distribuidor se ponga al día con su cartera morosa”, agregó Gutiérrez.

Frente a esto, Alberto Ramos, gerente encargado de la ILV, aseguró que ya se reunió con los sindicalistas para evitar un detrimento patrimonial y volverán a verse el próximo martes.

“Me he reunido con los jefes de área, entre ayer (miércoles) y hoy (jueves) se han hecho dos sesiones. También me reuní con el sindicato para conocer la problemática que ellos esbozan frente a la comercializadora, frente a las obligaciones de la licorera, buscando alternativas para evitar el detrimento patrimonial”, afirmó Alberto Ramos, gerente encargado ILV.

En la carta entregada, los sindicalistas dicen que “no es aceptable que la Empresa con una facturación del 0,00021 % del año 2015 haya generado compromisos comerciales por $5.433.724.772, e igualmente se haya entregado producto en promoción y degustación por 31.496 unidades de 750, lo que indica que se ha entregado más producto en promoción y degustación que lo facturado en el año 2015”, afirma el sindicato en la carta.

Además se quejaron frente a la reactivación de un contrato con Pavicon por valor de $470 millones, contrato que fue incumplido, razón por la cual se debió haber liquidado y, al mismo tiempo, haber hecho efectivas las pólizas.

Los sindicalistas manifestaron que no se levantarán de la asamblea permanente hasta que la Administración departamental y los organismos de control hagan cumplir el contrato de distribución y de igual manera sean disciplinados los directivos responsables de la crisis financiera de la ILV.