Por decisión judicial, 100 mascotas se quedarían sin hogar en Cali

Cerca de 100 animales del albergue Seres Punto de Vida se quedarían sin hogar debido al fallo dictado por el Juez Décimo Municipal, que ordena el desalojo del terreno que este ocupa. El establecimiento, que brinda un techo a perros, gatos y un caballo abandonados, está ubicado en el corregimiento Los Andes, vía a Cristo Rey.

María del Pilar Mazo, encargada del refugio, asegura que el lote donde este se encuentra, y el cual ocupan desde hace casi cinco años, pertenece al municipio de Cali. Sin embargo, señala que por la decisión fue otorgado a particulares.

"Este es un lote de Secretaria de Vivienda Social. Hay un contrato de arrendamiento por un lote que nunca se usó que colinda con este terreno, el dueño del mismo fallece y nosotros nos quedamos en este predio, nunca utilizamos el otro. Yo nunca pagué arriendo porque no se utilizó ese espacio", sostuvo la mujer.

Explicó que "el proceso lo iniciaron hace un año por los hijos del señor fallecido, meten una demanda por canon de arrendamiento involucrando al lote del municipio, pero eso nunca se lo dijeron al juez, con el certificado de tradición lo que hacen es una demanda global para apropiarse de este terreno".

Mazo manifestó que ella y los animales que protege llegaron a este terreno en calidad de ocupación, puesto que residían en el barrio San Fernando de Cali, zona urbana, y debían salir de la misma por solicitud de la Secretaría de Salud.

"No solo a los animalitos los van a tirar a la calle, sino que me van a tirar a mí. Yo soy una persona discapacitada, sufro de artrosis", dice la mujer.

María del Pilar indicó que tiene una carta donde la Secretaria de Vivienda Social certifica que el lote pertenece al municipio. Asimismo, afirma que hay una denuncia en la Fiscalía 82 por fraude procesal, pero que esta hasta el momento no ha actuado.

Para el pasado jueves estaba previsto el desalojo, pero se logró aplazar el procedimiento por 30 días, tiempo durante el cual la encargada del albergue y algunos animalistas buscarán revertir la decisión del juez.