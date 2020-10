Por desacato de bioseguridad, Alcaldía de Cali no descarta volver a implementar pico y cédula

Ante el aumento de casos de coronavirus COVID-19 y el desacato de las medidas de bioseguridad por parte de algunos ciudadanos, las autoridades de Santiago de Cali no descartan volver a implementar medidas como el pico y cédula.

Durante un recorrido por diferentes supermercados y plataformas comerciales, un equipo de la municipalidad evidenció que están funcionando como si el virus hubiera desaparecido.

“Encontramos que se han relajado en el cumplimiento e implementación de protocolos de bioseguridad, ya no encontramos gel antibacterial, ya no toman temperatura, no garantizan el aforo ni distanciamiento. Suspendimos operaciones de dos establecimientos”, contó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección Vigilancia y Control de la secretaría de Seguridad.

Asimismo, el funcionario aseguró que la municipalidad estudia volver a implementar medidas restrictivas como el pico y cédula.

Publicidad

“Invitaremos a los supermercados a que adopten las medidas de bioseguridad y conforme a esos resultados estudiaremos medidas especiales como el pico y cédula o alguna estrategia”, agregó Dranguet.