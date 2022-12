Por error, pagó $53 millones por libro de reconocidos viajeros que valía $53 mil, ¿los devolvieron?

Se trata de una publicación titulada ‘Renunciar y viajar’, cuyos autores son los vallecaucanos Andrés Felipe Álvarez y Lina Marcela Ruiz. Esta es la historia de esta millonaria equivocación.

Andrés y Lina no lo podían creer, apenas acababan de lanzar su libro, en el que relatan sus travesías y vivencias durante un recorrido de más de un año por 15 países, y ya tenían una cifra tan inesperada como astronómica en su cuenta bancaria.

Un hombre, al que ellos se refieren como el de los tres ceros, decidió comprar uno de sus ejemplares, que tan solo tiene un costo de $53.100.

Esta decisión la tomó tras enterarse que el dinero que se recaude con la venta de los libros será para financiar un nuevo sueño de esta pareja de viajeros: ir al Mundial de Rusia 2018 a bordo de ‘la Jebi’, un Renault Kangoo que los acompañó en la primera etapa de su viaje por el mundo.

Esta persona envió a uno de sus empleados al banco para depositar el valor correspondiente, pero se le fueron tres ceros de más y finalmente la consignación fue de $53.100.000.

“Hagamos cuentas: ‘la Jebi’ nos costó unos USD 4.000 y, por estos días, no anda muy bien. Podríamos repararla. Podríamos hasta cambiarla. Tenemos una deuda considerable que adquirimos para pagar la realización e impresión de los dos mil libros de la primera edición. Podríamos pagarla”, comentó Andrés.

Al enterarse de que esta millonaria cifra estaba en su cuenta y que, por supuesto, no solo solventaría muchos de sus gastos, sino que les permitiría dar la vuelta al mundo, Andrés y Lina pensaron en las historias de taxistas que han devuelto valiosas pertenencias encontradas en sus vehículos y decidieron seguir el mismo camino.

“Si en el camino sólo hemos encontrado manos que dan, ¿por qué las nuestras habrían de ser la que quitan? Si lo más bello que nos han dejado los viajes –y la vida misma- son los amigos, ¿por qué quisiéramos tener un enemigo?”, aseguraron los viajeros vallecaucanos.

Por lo tanto, Lina se comunicó de inmediato con el hombre y le dijo: “Tranquilo. Hoy mismo tendrá su dinero de regreso. Ya vamos camino al banco”.

Andrés y Lina hicieron fila durante media hora en la entidad bancaria, sacaron un cheque de gerencia y se lo entregaron al mismo empleado que hizo la consignación.

“Ya le había dicho a mi esposa que tenía que vender el carro para poder pagar esta plata. Pensé que me iban a echar del trabajo”, les dijo el hombre con el cheque en sus manos.

Además, les entregó un millón de pesos que su “patrón” les envió como recompensa y quien no solo les compró 20 libros más, sino que se comprometió a recomendarlos con sus amigos empresarios.

El hombre de los tres ceros es Hárold Valencia, un empresario del sector inmobiliario en Cali. Se mostró agradecido por el loable acto de honestidad que tuvieron los viajeros, aunque reconoció que, al principio, tuvo desconfianza.

“Es una maravilla porque hay gente en quien confiar, de verdad. Es increíble, unas personas que viajan por el mundo necesitan esa plata. Me parece muy buen gesto devolver el dinero. Ojalá todo el mundo fuera así”, aseguró.

De esta manera, Andrés y Lina ya no tendrán $53.100.000 en su cuenta bancaria, pero sí la invaluable satisfacción de que, como apuntó el empresario, “uno tiene que ser derecho en la vida” y, como le dijeron los viajeros, “el que obra bien, bien le va”.

Y así seguramente les irá a ambos con la venta de sus libros, pero a 53.100 pesos cada uno, para cumplir su "sueño nómada" de llegar a Rusia 2018 a bordo de 'la Jebi'.

Y así seguramente les irá a ambos con la venta de sus libros, pero a 53.100 pesos cada uno, para cumplir su "sueño nómada" de llegar a Rusia 2018 a bordo de 'la Jebi'.