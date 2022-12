Por falta de acuerdos, familias no desalojarán viviendas para reubicados en Cali

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

La Secretaría de Vivienda de Cali aún no logra llegar a un acuerdo de desalojo con los habitantes de un asentamiento urbano en el sector de El Pondaje, ubicado en el jarillón del río Cauca, quienes se tomaron desde la madrugada del miércoles 30 de marzo unos apartamentos del complejo Altos de Santa Elena, en el sur de la ciudad.

Según el secretario de Vivienda, Alberto Reyes, se le explicó a la comunidad los problemas que han tenido con los contratistas del proyecto de vivienda social y por qué no podían permanecer allí, pero los manifestantes decidieron continuar en la toma pacífica.

“Se les manifestó que la posición de la Secretaría de Vivienda es que ellos deben salir de los apartamentos porque estos no han sido entregados. Adicionalmente estas viviendas no están en condiciones de habitabilidad, tienen problemas de electricidad, agua”, manifestó Reyes.

“Ellos nos contaron las falencias que tienen en los hogares donde habitan hoy, que no tienen las mejores condiciones de vida por lo que recibimos un listado de estos inconvenientes para mirar cómo las diferentes dependencias del municipio realizaban una serie de acciones pendientes”, agregó el Secretario de Vivienda.

El sábado con la presencia de la Defensoría del Pueblo se espera que las 60 familias desalojen los apartamentos y se pueda reiniciar la terminación de las unidades habitacionales para luego ser entregadas a los beneficiarios.

Los voceros de las familias aseguraron que la toma es realizada porque están cansados de los incumplimientos en la entrega de los apartamentos.