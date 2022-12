Por falta de agua, comunidad bloqueó acceso a planta de Puerto Mallarino en Cali

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

Desde las 5:30 de la mañana de este jueves, habitantes del sector de La Playita iniciaron un bloqueo de la entrada a la planta de tratamiento de Puerto Mallarino, oriente de Cali, para exigir una solución al problema con el suministro de agua que enfrentan hace casi dos meses.

“Si no presionamos no nos arreglan el problema porque tampoco nos han suministrado agua con baldes. Tenemos niños y ancianos que atender y no tenemos el líquido”, dijo Jorge Albeiro Franco, uno de los líderes de la comunidad afectada.

Por su parte, el jefe de distribución de Emcali, Diego Bolaños, informó que un grupo de diez personas se puso al frente de la situación junto con él para solucionar la falla que hasta las 8:30 de la mañana no se había logrado identificar.

“Puerto Mallarino y el jarillón del río Cauca son los sectores afectados”, dijo el funcionario, al enfatizar que el compromiso es resolver el problema durante el día.

Sin embargo, pasadas las 9:00 de la mañana, la entidad aseguró que el daño que provocó el corte en el suministro de agua fue encontrado y que, con una retroexcavadora, se iniciaron labores para repararlo, además de limpiar las cámaras de las válvulas que estaban colmatadas de basuras.

Jorge Albeiro Franco dijo que la comunidad permanece en la zona para verificar que se ejecuten las reparaciones y que, si el servicio de acueducto no se restablece este jueves, realizarán un nuevo bloqueo este viernes también a partir de las 5:30 de la mañana. Anotó que la nueva protesta sería en el puente de Juanchito.