Por falta de garantías de seguridad aún no se restablece servicio de energía en norte del Cauca

Por ataques contra la infraestructura eléctrica, cerca de 7 mil usuarios de tres municipios se encuentran afectados.

Los artefactos explosivos fueron instalados en algunos postes de energía y transformadores en las veredas El Tierrero y Río Negro, del municipio de Caloto, norte del Cauca.

“No tenemos todavía certificación de las autoridades y garantías de seguridad para acceder a la zona, no se ha presentado un restablecimiento de la energía de estas personas en el norte del Cauca”, dijo Francisco José Escobar, director de comunicaciones de Energética de Occidente.

Los municipios que se quedaron sin servicio son Caloto, Corinto y Toribío. Este último es uno de los más afectados, pues no cuenta con fluido eléctrico en la zona rural y tampoco urbana.

“Las familias se han dedicado, sobre todo, al tema de los alimentos, haciendo uso de la leña y de la estufa de gas. Ha sido muy afectado en particular el comercio, los productos derivados de la leche y los cárnicos”, dijo Alcibiades Escué, alcalde de Toribío.

Atentado a infraestructura de eléctrica dejó sin energía a más de 6... Habitantes de veredas aledañas al lugar del atentado son los más afectados. Además, porque algunas comunidades decidieron cerrar la bocatoma del río Palo, por lo que ahora no tienen ni agua ni energía.

“Es una preocupación total, es un llamado a la comunidad, a las autoridades, a toda la comunidad Caucana a que nos ayuden y nos acompañen para prestar un buen servicio en el departamento”, afirmó Escobar.

Habitantes del corregimiento El Palo aseguraron que la comunidad interrumpió el servicio del agua para exigir que le solucionen el problema de energía.

Hasta el momento, las autoridades desconocen qué grupo armado es el responsable de este atentado.