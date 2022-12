Por falta de garantías, renuncian más de 40 médicos generales de HUV en Cali

Foto: Archivo Colprensa

La semana pasada cerca de 20 médicos generales de la Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud, Asstracud, dejaron de prestar sus servicios al hospital, y desde este martes al menos 25 más cesarán sus actividades. Los galenos manifiestan que se les adeudan tres meses de salario, más lo corrido de diciembre.

"El 4 de diciembre nosotros pasamos una carta diciendo que íbamos a renunciar 38. De los que firmamos ya se han ido trece, pero seis más que no firmaron la carta también se fueron", afirma Ana María Parra, vocera de la Asamblea de Médicos Generales del HUV.

De acuerdo con la médica, actualmente no se les brinda las garantías básicas para ejercer su trabajo, motivo por el cual decidieron renunciar en conjunto. Sin embargo, asegura que están dispuestos a dialogar con las directivas de la entidad para encontrar una solución y continuar sus laborales.

"Los principios de bioética para los que hemos sido formados y por los cuales nos tenemos que regir en nuestra práctica clínica no los podemos cumplir, dado a que no tenemos los insumos básicos, no contamos con los especialistas y con los procedimiento que necesitamos", agrega Parra.

Según la funcionaria, el próximo miércoles llevarán a cabo una reunión con las directivas, solicitada por los mismos galenos. A su vez, destacó que para prestar los servicios que aún están abiertos en el HUV, solo quedan 26 médicos de planta y 30 de agremiación.

Por su parte, el personero de Cali, Andrés Santamaría, aseguró que se requiere intervención urgente del Ministerio de Salud para solucionar crisis que atraviesa el principal centro de atención del suroccidente de Colombia.