Por falta de insumos, niños con cáncer no han podido tratarse en el HUV

Foto: Cortesía Orlando Vélez

Debido a la crisis por la que atraviesa el Hospital Universitario del Valle y a la carencia de insumos, se ha dificultado la realización de quimioterapias a pacientes de la sala de oncología de la entidad. La Fundación Carlos Portela, organización que trabaja a favor de los niños con cáncer, acude a la solidaridad de las personas.

"Tanto niños, como adultos, no tienen cómo hacer el tratamiento, porque la manguerita por donde se transportan los medicamentos no la tienen. Hay medicamentos, pero no hay forma de aplicárselos. De verdad son muy urgentes, porque se van retrasando los procesos de todos los pacientes", manifestó Maria Fernanda Portela, directora de la Fundación.