Por falta de pago, cesan actividades en dos hogares del ICBF en Cali

Foto: Cortesía para Noticiascaracol.com

Desde este jueves 12 de noviembre, trabajadores de dos hogares infantiles de Cali, adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entraron en asamblea permanente al asegurar que les han incumplido en el pago de prestaciones sociales y salarios, situación que afecta a 310 niños de la ciudad.

Los hogares Muchachitos, ubicado en el barrio Departamental, y Santa Luisa, en el Obrero, atienden niños entre los 2 meses y cinco años. Por medio de un comunicado, los empleados informaron a los padres de familia que no volverán hasta que les cumplan con sus obligaciones contractuales por parte de la Fundación Vanessa Mendoza, que es la entidad administradora del servicio.

Publicidad

“Es importante aclarar que esta situación es de entero conocimiento del ICBF en su Centro Zonal Ladera, que supervisa el contrato de aportes celebrado entre la entidad administradora del servicio, la Fundación Vanessa Mendoza, y el mismo ICBF”, dijo el comunicado.

“Estamos debiendo parafiscales, no nos están pagando EPS ni ARL, cuando lo hacen, es atrasado. Es la hora que no nos han dicho cuándo nos van a pagar, pues el contrato dice que el 30 de octubre pero no nos cancelan y dicen que no hay dinero, porque el ICBF no les ha desembolsado”, afirmó una de las profesoras de estos hogares infantiles.

Padres de familia afirmaron que se ven afectados por el cese de actividades de los 45 empleados implicados en esta situación.

“Este cese de actividades nos afecta porque todos tenemos nuestros horarios laborales y no tenemos dónde dejar los niños. Estuvimos en una reunión con el ICBF cuando pusimos nuestra denuncia, pues no queríamos que la fundación entrara a manejar el hogar porque ya conocíamos todas las dificultades que ellos habían tenido en Bogotá con el pago de los salarios”, contó Katherine Paternina, madre de familia afectada.

Publicidad

La mujer agregó que "si la fundación no está apta para manejar niños, pues que no lo haga y menos que le den dos jardines en Cali”.

“Me veo profundamente afectado porque la Fundación Vanessa Mendoza no está cumpliendo con sus obligaciones de los derechos laborales de sus trabajadores y esto afecta a los niños. Se supone que el Bienestar Familiar busca un operador que cumple con los requisitos”, aseguró José Alejandro Jiménez, padre de familia.

Publicidad

Los trabajadores esperan una respuesta por parte de las directivas del ICBF en el Valle del Cauca o de la representante legal de la Fundación Vanessa Mendoza.