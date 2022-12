Por falta de pago de sus salarios, 85 médicos del HUV en Cali cesaron actividades

Foto: Archivo Colprensa

Los especialistas se declararon en asamblea permanente, pues aseguran que la situación en la entidad tocó fondo. Exigen a la Gobernación del Valle cumplir con la entrega de los $12 mil millones, prometidos desde hace tres semanas.

"Al Secretario de Salud departamental le dijimos que la responsabilidad es ellos, no de nosotros. Somos seres humanos que trabajamos por un sueldo para vivir, no podemos seguir trabajando indefinidamente, porque hay pacientes en el hospital", dijo Julián Mora, médico de la entidad.

Los médicos, a los que se les adeudan tres meses de salario, manifestaron que no reanudarán sus actividades hasta que se les pague. En estos momentos solo 26 galenos atienden a los cerca de 400 pacientes que se encuentran en el HUV.

Mora sostuvo además que esta crisis es la peor que ha vivido el hospital en toda su historia. "Es una situación gravísima, que implica la vida de muchas personas".

Asimismo, los médicos rechazaron el regreso de Jaime Rubiano a la dirección de la entidad , luego de que la Contraloría del Valle le levantara la suspensión que se le aplicó mientras realizaban la auditoria en el hospital.