Por falta de pagos, IPS suspende tratamientos a quince menores con cáncer

Los padres de los pequeños interpusieron una acción de tutela para obligar a su EPS y a entidades prestadoras, que les garanticen la atención requerida.

El recurso fue entablado contra Coomeva y la Clínica Valle del Lili, en Cali, tras notificación de la suspensión de los tratamientos a 15 niños y niñas con cáncer, de entre 2 y 14 años. Se trata de quimioterapias, radioterapias, medicamentos y citas con especialistas, procedimientos vitales para estos menores.

"Le vamos a solicitar al juez que le ordené a la fundación Valle del Lili no suspender estos tratamientos hasta que ellos hagan sus respectivos cobros administrativos", explicó Luis Carlos Giraldo, abogado de los pequeños.

Germán Gámez, gerente regional de la EPS Coomeva, aseguró que la entidad prestadora exige el pago anticipado de los tratamientos, que son de alto costo, para poder dar el servicio.

"Hasta que no ve en sus cuentas el valor y lo válida administrativamente, no procede a hacer el agendamiento de los tratamientos", sostuvo Gámez.

El directivo también señaló que ya hay un preacuerdo con la Clínica Valle del Lili. "Quedamos con el compromiso de que ellos no suspendan los agendamientos y, nosotros, de proceder a hacer en el menor tiempo posible los trámites administrativos para el pago anticipado", afirmó.

Noticias Caracol logró establecer que el Gobierno le adeuda sólo a esta EPS cerca de un billón de pesos, lo que no le permite tener flujo de caja para atender adecuadamente este tipo de casos.

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud adelanta investigaciones por las barreras que, según algunos pacientes, impone la Clínica Valle del Lili, entidad que no se ha pronunciado hasta el momento.