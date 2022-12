Por falta de rutas del MIO, caleños aseguran acudir a transporte informal

Algunos ciudadanos sostienen que este sistema no cubre completamente las necesidades de los pasajeros en Cali. Es el caso de Eduardo Grueso, el cual asegura que desde que entró en funcionamiento el MIO, se ha visto obligado a hacer uso de transporte informal porque no existen rutas cercanas a su casa.

"El MIO a mí no me sirve, siempre tengo que coger dos o tres transportes. Por ahora la única solución que tenemos es el pirata", dice Grueso.

Pese a exponerse al subirse a un vehículo que no les da ninguna garantía, los usuarios expresan que por llegar rápido a sus trabajos cogen el primer transporte que pase.

Según Rodolfo Zarria, mototaxista, solo en el sector de Meléndez hay cerca de 500 vehículos como el suyo, que prestan el servicio de alimentadores a las rutas del MIO. Señala que cobran entre $1500 y $1600.

Por su parte, Alberto Hadad, secretario de Tránsito de Cali, asegura que aunque este es un gran problema de transporte, se están buscando soluciones. "Que se formalicen, que compren unas empresas y se vuelvan alimentadores del MIO, de Palmira, Jamundí, Yumbo", manifiesta.

Los mismos transportadores informales estiman que hay por lo menos 5000 vehículos que brindan este servicio en la capital del Valle. Entre tanto, autoridades sostienen que en lo corrido de 2015 han inmovilizado 1200 de estos vehículos.