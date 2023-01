“Por favor, guarden los machetes”: así recibieron a militares que iban a erradicar cultivos de coca

El hecho quedó registrado en video, donde también se escucha a una persona, al parecer un campesino, decir: “Vengan que nos van a matar”.

Campesinos de la vereda San Gabriel del municipio de Piamonte, Cauca, obligaron el retiro de tropas adscritas al Batallón Domingo Rico Díaz, que llegaron a la zona para cumplir con labores de erradicación de cultivos de coca. Armados con palos y machetes, rodearon a los militares.

“La comunidad se opuso a que se llevará acabo la erradicación”, aseguró Jaime Asprilla, secretario de Gobierno del Cauca.

En medio de la manifestación, se puede escuchar a quien sería el comandante del pelotón para que se evite una confrontación.

“Los soldados, por favor, den una para atrás. Los señores, vamos, y ya les digo qué vamos a hacer. Por favor, guarden los machetes”, dice.

En ese sentido, el secretario de Gobierno del Cauca indicó que la Fuerza Pública es respetuosa de los derechos humanos, “pues no tiene el interés en enfrentarse con las comunidades, ni más faltaba", y “se han retirado para no generar conflicto”.

El dirigente campesino Fabio López dijo que, para evitar situaciones como esta, se hace necesario que el Gobierno nacional cumpla con los acuerdos de sustitución de los cultivos ilícitos.

“Pero que sean verdaderos proyectos de sustitución, donde el territorio tenga la posibilidad de subsistir con las gentes, con sus comunidades, y no a cambio de lo que producen, así sea ilícito. Una sustitución que no me vengo a las necesidades básicas de todas esas comunidades”, sostuvo.

También, afirmó que los campesinos están dispuestos a erradicar de forma voluntaria estos cultivos, siempre y cuando se les garantice la comercialización de los productos que reemplacen la coca.

En municipios como Balboa y Argelia, en el sur del Cauca, también se han registrado resistencias de este tipo a la erradicación de los cultivos ilícitos.