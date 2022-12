¡Por fin! Melina Ramírez confesó públicamente que es novia de Mateo Carvajal

La presentadora caleña compartió, además, los detalles de cómo y cuándo el ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana le propuso que se "cuadraran".

Muchos habían sido los rumores del noviazgo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal. Incluso, en sus redes sociales ambos habían dado pistas a sus seguidores de la conexión que existía entre ellos. Pero solo hasta ahora la vallecaucana se atrevió a confesar qué relación tenía con el antioqueño.

"Sí, Mate y yo ya somos novios. ¡Nos cuadramos!", dijo Melina durante su participación en el programa web Autostartv, donde Andrés Wilches entrevista a famosos a bordo de carros de alta gama.

La también exreina habló de su vida personal, de la relación que sostuvo con el tenista Santiago Giraldo, de cómo empezó en la presentación, entre otros temas. Asimismo, contó que antes de llegar al Desafío ella tenía una pareja con la que decidieron terminar en una ocasión que él fue a visitarla a Punta Cana, durante grabaciones, ya que no venían bien desde tiempo atrás.

Dijo que algunas personas han mal interpretado lo sucedido con Mateo y sacó a la luz la forma en que el paisa le pidió que fuera su novia. No fue durante el 'reality', como muchos suponían. Dice que la propuesta se dio el pasado fin de semana, en viaje a Aruba que hicieron juntos.

“¡Avíspese, pues!”, le dijo Melina Ramírez a Mateo Carvajal en esta... "En realidad, el jueguito no era jueguito. Éramos solo amigos, nos estábamos conociendo y en Aruba, súper especial, me organizó una cena romántica. Se portó divino. Se enloqueció en un 'en vivo' y pasó justo en ese momento un chico de Aruba y le dijo: 'venga tradúzcame esto en papiamento', su lengua. Ahí fue cuando me propuso el noviazgo", explicó la caleña.

Durante la entrevista Andrés Wilches le compartió a la vallecaucana un video emergente en el que Mateo le hacía tres preguntas: "Melina, ¿usted se casaría conmigo? Melina, ¿usted tendría hijos conmigo? Melina, ¿yo podría ser el amor de su vida?".

Las inesperadas preguntas del antioqueño dejaron boquiabierta a joven, de 27 años, quien se tapaba la cara mientras las escuchaba una a una. Sin embargo, sorprendida ante la situación, ella contestó: "La respuesta a las tres es ¡Sí! … te adoro".

"Creo que ya pueden saber": Mateo Carvajal pone en evidencia su... "En mi familia y en la de él cuando nos conocieron juntos dijeron 'esta es la versión femenina de Mateo y esta es la versión masculina de Melina', somos absolutamente iguales. El mejor regalo que me ha dado Mateo es su alma", agregó la hermosa presentadora.

También dijo que en cuanto a su matrimonio se imaginaba que fuera algo espiritual y simbólico. En torno al tema de tener hijos confesó que le gustaría tener uno o dos y, en tono de burla, aseguró que no habría ninguna probabilidad que fuera un equipo de fútbol, como quisiera el antioqueño.



¡La confesión de Melina!