Por mal tiempo, vía alterna que comunica a Popayán y Cali permanece con paso restringido

Luego de once días de bloqueos en la vía Panamericana, las comunidades indígenas y campesinas se reúnen con una delegación del Gobierno para buscar una pronta solución.

Luis Ovidio Holguín madrugó para tomar la vía alterna pero en Piendamó, la Policía no le permitió el paso por el mal estado de la vía.

“Que la vía está en muy mal estado, hay como tres kilómetros que como llovió, también es imposible pasar por ahí y transitar. Pues no se sabe aquí hasta nueva orden que den vía”, dice el transportador.

También operarios de la Compañía Energética de Occidente han visto retrasadas sus labores de mantenimientos e redes por esta situación y por el bloqueo de la vía Panamericana.



Reabren carretera que sirve de corredor humanitario en medio de bloqueo de vía Panamericana “Realmente ha sido complicado el desplazamiento, hemos tenido que pernoctar, quedarnos acá en Morales porque no ha habido acceso y pues es complicado tomar rutas alternas”, manifiesta José Bolaños, operario de la Compañía Energética de Occidente.

En la mañana de este viernes 22 de marzo, indígenas derribaron árboles y atravesaron un vehículo entre la vía que comunica a Piendamó con Morales.

Sin embargo, la rápida reacción de unidades del escuadrón antidisturbios que vigilan el corredor vial, impidió que los nativos bloquearan la carretera.

Líderes de la movilización trabajan en la agenda que esperan concretar con el Gobierno nacional.

“En la jornada de la tarde estaremos discutiendo la ruta para desarrollar el resto del diálogo y entre ese resto de diálogo estaría la ruta para la llegada del presidente Iván Duque”, explica Jhonatan Centeno, líder campesino.



"Las condiciones de salud no son las mejores": conductor frenado por bloqueo en vía Panamericana La ministra del Interior se reúne en la Casa de la Moneda de Popayán con líderes del pueblo Misak, que también reclaman cumplimiento a acuerdos pactados con el Gobierno.

“El presidente Iván Duque nos ha pedido que no, no nos comprometamos a nada que no se pueda cumplir, sin embargo, hay unos compromisos anteriores que deben ser recogidos y vamos a dialogar con ellos y hacer una propuesta para poder dar cumplimiento y poder seguir con las propuestas que se recogieron en el Plan Nacional de Desarrollo”, señala Nancy Patricia Rengifo, ministra del Interior.

La reunión con los líderes del bloqueo de la vía Panamericana se desarrollará en la tarde de este viernes 22 de marzo.