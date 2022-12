Por mantenimiento, servicio de MIO Cable en Cali será suspendido durante 3 días

Foto: prensa Alcaldía de Cali

Metrocali informó que el servicio de MIO Cable, que se presta en la ladera del suroeste de Cali, será suspendido el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero, debido al mantenimiento obligatorio que se debe realizar a este sistema durante su primer año de operaciones.

"Este mantenimiento debe realizarse, como en todos los sistemas aerosuspendidos del mundo, anualmente. Los ciudadanos que toman el servicio pueden bajar hasta la estación Cañaveralejo en camperos u optar por otras opciones", señala la ingeniera Sandra Liliana Ángel, vicepresidenta de Metrocali.

La funcionaria destaca que este mantenimiento se lleva a cabo el fin de semana, con el fin de no afectar la comunidad que utiliza el sistema de lunes a viernes para dirigirse a sus trabajos.

De acuerdo con la entidad, el procedimiento total tiene una duración de 4 días, un día previo de preparación de la logística para realizar la actividad y tres de detención de sistema para desarrollar la intervención, verificación y observación.

"Dentro de su funcionamiento, el MIO Cable posee un sistema de verificación de elongación ubicado en la estación de retorno, Brisas de Mayo, que muestra progresivamente a través de una regleta el nivel de elongación del cable. Al llegar al tope establecido, se realiza el mantenimiento", agrega Ángel.

Metrocali indica que, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad a sus usuarios, al cable del sistema se le efectúa cada año una prueba magnetoscópica. Dependiendo de las condiciones y estado de la misma, se determina si se debe realizar su cambio.

Según la entidad, el mantenimiento se desarrolla en tres etapas. "La primera consiste en la preparación de los equipos y la herramienta especial para llevar a cabo la intervención. La segunda es el cerramiento, en el cual se retiran todas las cabinas del sistema y se procede a templar el cable para ubicar la posición estratégica para realizar la actividad. El acortamiento y empalme es realizado por un profesional de Suiza, especializado en dicha maniobra. En la tercera etapa se ejecuta la verificación, donde se evalúa que el empalme esté dentro de la tolerancia estándar, realizando una serie de pruebas que consisten en girar solamente el cable por las estaciones del aerosuspendido, y posteriormente, se incluyen las cabinas en la circulación".

La empresa de Servicio de Transporte Masivo, indicó que el MIO Cable retomará su servicio a la comunidad el 22 de febrero, en su horario habitual de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., de lunes a sábado, y de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. los domingos y festivos.