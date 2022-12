Por no contar con la documentación en regla, dos establecimientos fueron cerrados en el sur de Cali

Este procedimiento se llevó a cabo en medio de un operativo de inspección, vigilancia y control que estuvo a cargo de las autoridades de la capital vallecaucana.

Con el fin de garantizar la tranquilidad de los caleños que asisten a los diferentes establecimientos nocturnos a departir en familia o amigos, la Alcaldía de Cali junto a la Policía Nacional hicieron presencia en la noche del pasado viernes 16 de febrero en algunos de estos lugares del sur de la ciudad para realizar labores de control y registro.

Como resultado de estos procedimientos, se suspendieron, de manera temporal, la actividad de dos locales comerciales, con hasta diez días de cierre, esto por no contar con su documentación en regla.

Según Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía de Cali, tras la jornada que se extendió hasta la madrugada de este sábado, se visitaron ocho negocios nocturnos.

“El Código de Policía establece que la primera suspensión temporal es de tres a diez días. En uno de los establecimientos se está generando una actividad que no tenía nada que ver con el uso del suelo y las situaciones sanitarias no eran las mejores. Y el otro establecimiento, por no tener sus documentos en firmes, se establece una suspensión de tres días”, señaló.



En medio del operativo, Migración Colombia llevó a cabo la revisión de documentación de extranjeros en la que se atendió el caso de un ciudadano venezolano con cédula de extranjería y visado en pasaporte vigentes, pero cuyo permiso para desempeñar su trabajo como chef aún está por confirmar.

Las autoridades informaron que, de no esclarecer la situación del extranjero, este podría ser deportado.

