Por no pagar $100.000 de caución, mujer que golpeó a docente terminó en prisión

Hasta que no pague la caución de $100.000, Beatriz Johanna Quiñónez Castillo no saldrá de la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, a donde fue condenada por dos años y seis meses el pasado 2 de diciembre de 2015, por el delito de lesiones personales, cometidos contra la directora del colegio donde estudia su hijo, tras no darle pastel y gaseosa al menor.

Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2011, cuando Quiñónez Castillo llegó hasta el centro educativo en compañía de su hijo, para hablar con la directora del plantel.

La mujer le reclamó a la docente por qué no tuvo en cuenta a su hijo en la distribución de un pastel con gaseosa. La directora le mostró las fotos donde se ve al niño comiendo el pastel, sin embargo, la madre no entendió las razones y lanzó un puño a la cara de la profesora, quien se fue de espaldas y cayó contra un escritorio donde estaba un computador.

La víctima de la agresión sufrió una herida en su rostro, ya que la condenada portaba un anillo en su mano.

La denuncia de la profesora ante la Fiscalía por el delito de lesiones personales provocó que la madre del estudiante fuera procesada y condenada por ese delito, el cual por ser menor de 4 años es excarcelable.

Sin embargo, el Juez conminó a la mujer a pagar una caución de $100.000, pago que no se ha hecho efectivo desde el 2016, por lo tanto, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Cali, libró orden de captura el pasado 29 de julio de 2016, en contra de Quiñónez, la cual se hizo efectiva el 30 de enero de 2017.

Beatriz Johanna Castillo Quiñónez fue trasladada hasta la cárcel de mujeres en el municipio de Jamundí. Para salir de prisión deberá pagar la caución impuesta, además de 23 millones de pesos por el hecho.