¿Por qué el alcalde de Cali despachó a estos mariachis durante plena serenata de ‘cumpleaños’?

El curioso episodio quedó grabado en este video en el que se le ve un poco molesto al primer mandatario de la capital vallecaucana al recibir la sorpresa.

Una serenata dedicada a Maurice Armitage, alcalde de Cali, terminó siendo un momento incómodo al interior de la Administración Municipal.

Cuando los mariachis hacían su presentación, antes de la llegada del mandatario, los asistentes en la sala del recinto estaban listos para darle la sorpresa al son de una buena pieza musical.

Con lo que no contaban era que el alcalde no cumplía el 13 de febrero sino el 13 de junio, motivo por el cual se le vio un poco molesto, pues aunque lamentó lo sucedido, señaló que no era el momento adecuado para atender una serenata con la situación que vive la ciudad en materia de orden público.



#Video ¿Por qué el alcalde de #CaliCo despachó a estos mariachis durante plena serenata de 'cumpleaños'?

“Villegas, yo no cumplo años hoy, segundo, yo tengo consejo de seguridad hoy. Esta ciudad no está para estar cantando música ahora, les agradezco mucho, muchachos. Se equivocó de fecha, se equivocó de sitio, se equivocó de todo. No le pegó a una”, fueron las palabras de Armitage.

El hecho se dio minutos antes de un consejo de seguridad en las instalaciones de la Administración Municipal, el pasado martes 13 de febrero.