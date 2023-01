¿Por qué estás personas terminaron protestando en pijama y en silencio?

Esta situación se debe a que, según los habitantes del lugar, se viene afectando la tranquilidad y la armonía que antes reinaba en el vecindario.

Con pijamas, pancartas y sobre todo en silencio protestaron habitantes del barrio El Lido, al sur de Cali.

Se trata de una ‘Pijamatón’ en rechazo a los efectos negativos que, aseguran, ha generado la instalación de una carpa de espectáculos en ese sector de la ciudad en el que residen cerca de 4.000 personas.

"Está instalada en un terreno donde hay tres instituciones educativas, un hospital, 840 apartamentos y cien casas más o menos; tiene conciertos para más de 2.000 personas”, explicó Amparo Jiménez, habitante del sector.

Los altos niveles de ruido, tala de árboles e inseguridad son los principales elementos que, según los vecinos del sector, ha destruido la tranquilidad que anteriormente reinaba en el barrio.

“"Eso nos está perturbando el sueño y la tranquilidad. Los niños están alterados porque no estaban acostumbrados a esa cantidad de ruido", señaló María del Rosario Manzano, habitante del sector.

Por su parte, la empresa encargada de la carpa asegura que cuenta con los permisos para el funcionamiento.

""Nosotros hemos hecho validación con cada una de las autoridades competentes para la instalación de la carpa y cada entidad a quien le compite la veeduría de cada situación ha estado al tanto", manifestó Carlos Paz, representante legal de Carpa La 50

Por el momento la administración municipal señaló que no se pronunciará sobre el tema hasta que no se realicen los operativos de control de ruido durante los próximos espectáculos en dicha carpa.