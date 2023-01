¿Por qué Greeicy Rendón se salió de casillas luego de su presentación con David Bisbal en España?

Aunque parecía que la vallecaucana había sido quien se robó el show en un programa de televisión, fue un accesorio que terminó llamando la atención de los televidentes.

Se trató de una presentación que recientemente tuvo Greeicy Rendón en una cadena española en la que compartía escenario con David Bisbal, con quien interpretó su más reciente éxito ‘Perdón’.

Pese a que la artista fue ovacionada por su enérgica actitud frente a decenas de personas que presenciaban el show, Greeicy terminó siendo blanco de críticas por un accesorio que cargaba en su cintura.

Aunque inicialmente la caleña se mostró agradecida por el apoyo que le brindó el público durante la gala, finalmente se refirió al tema por el cual recibió una oleada de críticas en redes sociales, al parecer algo molesta.

"Llegar a un país al que respetas y darte cuenta de que burlarse de la libre expresión de la gente y querer dañar es cultura mundial. Pensé que aquí no hacían parte de... pero me han hecho la noche porque me he reído demasiado", fue uno de los mensajes que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Pues el tema de controversia no era más que una ‘riñonera’, o como en Colombia es comúnmente llamado, un canguro.

Fue este el centro de críticas que encendió la polémica, pues algunos usuarios se burlaron por el accesorio que usó en medio de su presentación sobre el cual finalmente puntualizó.

"Afortunadamente los artistas con el tiempo nos volvemos inmunes y seguimos siendo libres, o en mi caso nos divertimos con eso. Al menos mi visita no fue en vano. Pero debo confesar que me da un poco de... ¿lástima? ¿Por el mundo?", señaló la artista caleña.

