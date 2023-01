¿Por qué los caleños prefieren la motocicleta como alternativa eficiente de transporte?

Según cifras entregadas por autoridades locales, se estima que en la ciudad hay unos 700.000 de estos vehículos, muchos de los cuales no están matriculados legalmente.

Por agilidad y economía, los habitantes de Cali prefieren la motocicleta antes que otro medio de transporte para movilizarse.

“Pues yo pongo el tanque lleno y me dura cuatro o cinco días más o menos”, dice Juan Camilo Álvarez, motociclista.

La moto, dicen los usuarios, les permite salir más rápido de las inmensas congestiones que se forman en la capital del Valle del Cauca durante las horas pico.

“Más rápido y más funcional por los trancones que se hacen hoy en día, entonces es mucho más cómoda la moto”, señala David Alejandro murillo, motociclista.

En Cali circulan un aproximado de 700.000 motos, pero no todas están matriculadas ante la Secretaría de Movilidad.

“El principal es el uso de la motocicleta, con un porcentaje casi al 18 %. Posteriormente, los automóviles y unas alternativas que tienen que ver con el transporte público superior al 12 %”, explica Wílliam Bermúdez, director del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Pero también hay quienes siguen utilizando los buses tradicionales, el gran problema es que ahora son menos y no pasan con frecuencia.

“Lo que pasa es que como ya hay pocas busetas, el servicio ya está muy restringido, entonces se sufre mucho por el transporte”, afirma Daniel Mosquera, habitante de la capital del Valle del Cauca.

Otra gran cantidad de personas, de las que aún no se tienen cifras puntuales, utiliza el transporte informal, tal como vehículos particulares y los llamados "motorratones".

“Volteamos todas esas laderas, transportamos a la gente y la dejamos en la puerta de su casa, cosa que no puede hacer el transporte del MIO o muchas veces un taxista, porque la vía es angosta para subir”, manifiesta Manuel Vásquez, mototaxista.

Aunque un total de 460.000 personas se movilizan a diario en el MIO, según las cifras del programa Cali Cómo Vamos, en el primer trimestre del 2019, el número de usuarios disminuyó un 3,6 %, al transportar 33,6 millones de personas, 1.257.518 menos que el año pasado.