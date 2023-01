¿Por qué los motociclistas cometen tantas infracciones en Cali? Esto dicen las autoridades

Son casi 5.000 comparendos más los que se han impuesto en lo que va corrido de 2018 frente al mismo periodo del año pasado.

Aunque no son todos, basta con pararse en una esquina de Cali para observar cualquier tipo de infracciones.

Algunos motociclistas transitan por las ciclorrutas, otros por el carril exclusivo del sistema de transporte masivo o por cualquier espacio, pero siempre hay una excusa.

“La invasión del espacio público, el mal uso de las vías e infracciones de las normas de tránsito generan que se haya disparado la accidentalidad”, señaló Wílliam Bermúdez, líder del Centro de Gestión de Movilidad de Cali.

Los peatones se refirieron al tema. “Siempre se pasan en rojo y uno tiene que estar es pendiente”, manifiesta Nubia Pino, habitante de Cali.

Pero lo más grave es que muchas de estas infracciones terminan en graves accidentes de tránsito.

Casi el 40 % de los 23 mil comparendos son por irregularidades con el casco y el chaleco reflectivo que debe utilizarse en Cali durante la noche y la madrugada. También, el irrespeto a las normas de tránsito y los límites de velocidad.

Más allá del irrespeto a las normas de tránsito y el no cumplimiento de los mecanismos de seguridad, algunos habitantes de Cali cuestionan que este tipo de vehículos sean entregados a personas que ni siquiera saben conducir.