Por racionamientos de agua programados, Emcali podría recibir sanciones

La Superintendencia de Servicios Públicos iniciará una vigilancia especial a las finanzas de Emcali. Las pérdidas por daños en acueducto y energía, la exposición en la bolsa y el impacto de la renegociación de la deuda de la entidad con la nación, son los principales temas de preocupación.

Jorge Andrés Carrillo, superintendente delegado para acueducto, explicó que el organismo de control ordenó la visita de una comisión para realizar una revisión exploratoria a las Empresas Municipales de Cali, para definir el estado financiero y complementar información técnica.

Asimismo, manifestó que Emcali podría ser sancionado por omisión ante el racionamiento del servicio de agua potable que padecen tres comunas de la ciudad, al indicar que no hay un compromiso de la entidad para superar los daños en las redes, que puedan haber influenciado en el corte del servicio.

"En este momento estamos verificando estos racionamientos programados y si hay mérito o no para iniciar una acción de control. Porque una cosa es que haya un fenómeno de El Niño, el cual vamos a considerar algo de fuerza mayor, pero tener un nivel pérdidas de agua de alrededor del 54%, de pronto si no tuviera esas pérdidas no habría racionamiento", señaló Carrillo.

Según el funcionario, en 15 días estaría listo el informe para determinar si a la empresa de servicios públicos debe aplicarse una sanción.

Por su parte, Cristina Arango, gerente de Emcali, indicó que hasta el momento no tienen requerimientos formales y que la entidad está lista para recibir la visita del organismo de control y atender sus inquietudes.

"El indicador de pérdidas es bien conocido por la Superintendencia, sobre todo teniendo en cuenta que durante los 13 años que estuvimos intervenidos pasamos del 32 % al 55 %. Ellos conocen la situación y estamos listos atenderlos al respecto", expresó Arango.