Por su mal estado, habitantes bloquearon vía a Cristo Rey, oeste de Cali

Catalina Ospina, habitante de la urbanización Mónaco, aseguró que el tránsito de vehículos pesados ha contribuido a incrementar el deterioro de la vía, que está “llena de huecos imposibles de atravesar”.

“La vía no está para ser transitada. Su paso genera daños constantes en postes de energía, redes de acueducto y telefonía. Quienes vivimos por acá tenemos carros pequeños y también se nos dañan”, sostuvo la afectada, al señalar que “la vía al sector de Chiminangos también lleva dos años destruida”.

El tráfico constante de estos automotores se debe a las obras del MIO Cable que se están realizando en la zona y, como consecuencia del bloqueo, estos se vieron obligados a tomar por otra vía que, según los manifestantes, está en peores condiciones.

Ospina afirmó que continuarán realizando bloqueos hasta que las autoridades reparen la vía. “Nos hemos quejado ante la secretaría de Infraestructura y de Gobierno y hasta ahora no nos han cumplido con los arreglos”, puntualizó.

Asimismo, dijo que la protesta también se llevó a cabo debido a que el complejo recreacional Arca de Noé vierte sus aguas residuales sobre la vía, lo cual genera contaminación y mal olor. “Este complejo tiene de todo, menos de ecológico como ellos se promueven”, sostuvo.

El año pasado, la CVC emitió una orden de cierre para este establecimiento, pero, según los habitantes de la zona, sigue operando sin inconvenientes. "No acatan las normas, hacen bulla de lunes a lunes, tiran ropa, botellas y hasta condones", afirmó Jorge Ramírez, otro líder de la protesta.

El bloqueo se realizó desde las 7:00 de la mañana de este jueves hasta las 9:00 de la mañana. "Teníamos que tomar una acción de este tipo para que nos prestaran atención", dijo el también residente de la urbanización Mónaco, quien indicó que funcionarios encargados de la obra del MIO Cable acudieron al sitio para dialogar y poner fin a la protesta.