Por supuestos incumplimientos del Gobierno nacional, campesinos protestan en la vía Panamericana

La movilización se lleva a cabo a la altura del sector conocido como Río Blanco, en la carretera que comunica a Cali con Popayán.

Cientos de campesinos salieron este miércoles 14 de febrero a protestar porque, según ellos, el Gobierno nacional les ha incumplido con los acuerdos a los que habían llegado.

“Solo le pido al presidente que nosotros los campesinos somos parte de Colombia. ¿Por qué promete y no cumple? Por eso son estos desordenes, no es nuestra culpa, es nuestra manera de demostrarle que también lo necesitamos”, señala Zenaida Bastidas, campesina.

Líderes de la movilización aseguran que los acuerdos que se pactaron con el anterior ministro de Agricultura no se han ejecutado.

“Desde el 2014 está el tema de tierras, cultivos productivos, vivienda rural, el tema del Dane y la inclusión de nosotros como campesinos en la ficha de la encuesta del DANE”, manifiesta Marco Tulio Martínez, líder campesino.

Por medio de la protesta, estas personas esperan que las negociaciones que se adelantan en Bogotá entre directos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y el Gobierno nacional avancen, esto para no adoptar las vías de hecho.