Por temor a exesposo, mujer permanece escondida en su casa en oriente de Cali

Sandra Patricia Rojas lleva más de dos semanas escondida en su casa, en el oriente de Cali, por temor a su excompañero sentimental, quien, según ella, la ha amenazado de muerte. En estos momentos, la mujer cuenta con la ayuda y protección de la Policía Nacional.

"La familia de él también me golpeó, me amenazó con que me tenía que ir del barrio y esa noche hubo un capturado. El sábado volvió y me amenazó. Estas amenazas son más fuertes. La Policía es la que me ha ayudado, pero no es suficiente. Me siento desprotegida por la Fiscalía General de la Nación, que supuestamente está para velar por los derechos de la mujer y la violencia de género", manifestó Rojas.

La mujer también asegura que desde noviembre del año pasado su expareja la ha venido golpeando física, emocional y económicamente.

En dos carpetas tiene guardadas las denuncias y exámenes de Medicina Legal que evidencian los maltratos físicos, psicológicos y económicos.

De acuerdo con cifras de la Personería Municipal, entre enero y mayo del 2015 fuero asesinadas 38 mujeres y se presentaron 1800 denuncias por maltrato hacia el género.

“El 97 % de los procesos de violencia intrafamiliar son archivados, es decir, el victimario contra la mujer no tiene sanción judicial, el estado no está sancionando, no está siendo eficiente", indicó Andrés Santamaría, personero de Cali.

Esta mujer junto a su hija solo piden que el hombre las deje en paz para que puedan salir tranquilas de su residencia y continuar sus vidas sin temor alguno.