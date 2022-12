“Por todo lado se entran”: queja de usuarios de estación del MIO donde un ladrón apuñaló a una joven

Las autoridades buscan al delincuente que atacó a su víctima, de 18 años, por robarle el celular. El hecho ocurrió en la estación 7 de Agosto, oriente de Cali.

El video de seguridad muestra el momento en el que el hombre le arrebata el celular a la joven y le causa varias heridas con arma blanca. Ella misma narró lo ocurrido.

“A lo que él me arrebata el teléfono, mi reacción fue gritar, gritar durísimo. Él saca el puñal y me propina la primera puñalada en el pecho. Yo trato de darle la espalda para que no me diera más en el pecho y me pega las cuatro puñaladas en la espalda”, afirmó la joven.

El dramático testimonio de joven apuñalada dentro de estación del MIO... La mujer es auxiliada por varias personas en el lugar, mientras llega una ambulancia que la trasladó a un centro asistencial. En el lugar no había presencia de la Policía a pesar de un convenio que existe con Metrocali.

“En esta estación debería haber un guarda, porque uno hay veces está aquí y se entran por las puertas de atrás, por todo lado se entran”, dijo Olga Cabal, usuaria del MIO.

“¿Cómo es posible que alguien se vaya a subir a la estación a apuñalar alguien solo por robarle un celular?”, se cuestionó Eli Vásquez, otra usuaria del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.

Hasta con agentes encubiertos se reforzará seguridad en sistema de... Mientras las autoridades adelantan las labores para dar con el paradero del delincuente, el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, reconoció que es necesaria la presencia permanente de la Policía “para que estas situaciones no se den”.

La joven atacada se recupera en su residencia y está fuera de peligro.

