Por toma de trasportadores, celebrarán eucaristías afuera de Catedral de Cali

Tratando de darle continuidad a las actividades religiosas interrumpidas tras la toma de la Catedral de San Pedro por parte de transportadores tradicionales , que completa tres semanas, comunidad Católica en Cali decidió celebrar el Corpus Cristi en la puerta de este templo el jueves 4 de junio.

"Vamos a reunir a todos los sacerdotes y diáconos de la Arquidiócesis en la iglesia San Francisco a las 10:30 a. m. y vamos a llevar la procesión hasta la puerta central de la catedral. Allí vamos hacer la adoración en la calle. Lo mismo el domingo con los fieles", señaló monseñor Darío de Jesús Monsalve.

Ante la ocupación, el religioso asegura que la situación de salubridad dentro del templo no es la mejor. Indica además que desde afuera se les ha suministrado agua y comida a los conductores de Coomepal.

"Han intentado entrar un televisor, pero no sé si les ha funcionado. Les hemos suplicado que no lo hagan porque no es un lugar para manejar esos eventos. La situación debe ser difícil para los que están adentro, y para nosotros es muy estresante porque es dedicarle mucho tiempo a un problema que no se maneja fácilmente", indicó Monsalve.

Monseñor sostuvo además que hasta el momento no han recibido respuesta de la Alcaldía sobre esta problemática. "Hay programadas unas reuniones con el Ministerio de Transporte que muy gentilmente han atendido el llamado", dijo.

La Iglesia Católica convoca al clero el jueves a las 10:30 a. m. y a los feligreses el domingo desde las 11:30 a. m.